Россияне стали покупать меньше бытовой техники «Коммерсант» узнал о профиците бытовой техники в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России наблюдается профицит бытовой техники, пишет «Коммерсант» со ссылкой на производителей и поставщиков. Участники рынка рассказали, что вследствие ажиотажного спроса 2022 года на складах оказалось большое количество товаров, которые теперь, скорее всего, не подешевеют: вполне вероятно дистрибьюторы уменьшат объем заказов, пока не реализуют запасы.

Дело в том, что в прошлом году производители и поставщики электроники начали активно заказывать большие партии техники, которая поступила в РФ только сейчас, — сказал глава представительства Candy-Hoover Group в России Глеб Мишин.

На фоне ажиотажа в прошлом году поставщики массово закупали технику, а производители в свою очередь начали наращивать объемы контрактного производства, опасаясь отказа китайских фабрик от сотрудничества, однако возникшие сложности с логистикой привели к тому, что весенние и летние заказы прибыли только сейчас.

При этом участники рынка указывают на падение спроса: продажи, по их сведениям, снизились на 30%, а в 2023 году могут опуститься еще на 10–30%. Эксперты ожидают продолжения этой тенденции.

25 февраля Евросоюз принял очередной пакет санкций. Согласно ему, американские компании больше не будут поставлять в Россию смартфоны, посудомоечные машины, микроволновки, кофемашины, тостеры, а также клавиатуры, лазерные и струйные принтеры и жесткие диски дороже $300, для пылесосов этот потолок равен $100, а для холодильников и кондиционеров — $750. В целом ограничения коснулись 276 наименований.