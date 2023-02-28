15 товаров, которые точно подорожают в России из-за новых санкций Экспортные ограничения ЕС и США граждане России ощутят на собственном кармане

Фото: Holger Weitzel/imageBROKER.com/Global Look Press

25 февраля Евросоюз обнародовал десятый пакет санкций в отношении России. Под запретом оказались электроника, строительная техника, грузовики и запчасти для них из Европы. Одновременно с этим заметно расширяется черный список российских банков. Эксперты, опрошенные NEWS.ru, рассказали, как все эти ограничения скажутся на жизни граждан и какие товары точно станут дороже.

Банки

Под новые санкции Евросоюза подпали Тинькофф Банк, Альфа-Банк и Росбанк. Активы всех трех организаций в ЕС будут заморожены, а доступ к европейскому долговому рынку для них — закрыт.

Как ранее уже писал NEWS.ru, Альфа-Банк и Росбанк находились под санкциями США с 2022 года. Тинькофф банк попал в санкционный список впервые.

Брокер «Тинькофф» уже сообщил, что временно остановит сделки с иностранными ценными бумагами, торгующимися на СПБ Бирже. Он планирует перевести активы в «новый неподсанкционный депозитарий» и запустить торги иностранными бумагами в течение одной-трех недель. Временное ограничение торгов также коснется бумаг, которые торгуются на Гонконгской бирже (и доступ к которым предоставляет СПБ Биржа). Кроме того, из-за санкций с 27 февраля «Тинькофф» остановит торги евро, однако выводы евро с брокерских счетов будут доступны.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

24 февраля о введении новых санкций объявила Великобритания. Ограничения, в частности, коснулись банков «Уралсиб», «Санкт-Петербург», «Зенит» и МТС Банк. Они предполагают блокировку счетов и активов компаний в Соединенном Королевстве, а также запрет его гражданам и бизнесу на любые операции с участниками списка.

Одновременно Минфин США добавил в черный список помимо вышеназванных четырех банков Московский кредитный банк, Ланта-Банк, Металлинвестбанк, банк Левобережный, «Приморье», СДМ-Банк, а также Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР).

Импортные товары

Главной мишенью европейских санкций стала торговля товарами, которые могут быть использованы в военно-промышленном комплексе. По оценке Еврокомиссии, благодаря новым ограничениям экспорт из Европы в Россию сократится на €11,4 млрд в год.

Вот товары, которые больше не будут завозиться из ЕС в РФ:



• электронные компоненты, используемые в системах вооружений;

• определенные редкоземельные элементы;

• транспортные средства — еще не запрещенные большегрузные автомобили (и их запчасти), полуприцепы и специальные транспортные средства, такие как снегоходы;

• электрогенераторы, бинокли, радары, компасы и т. д.;

• строительные товары — мосты, конструкции для зданий башенного типа, вилочные погрузчики, краны и т. д.;

• электроника, детали машин, насосы, оборудование для обработки металлов и др.;

• товары, используемые в авиационной промышленности (турбореактивные двигатели).

Фото: Costfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press Вилочный погрузчик

Министерство торговли США ввело новые экспортные ограничения, которые затронули в том числе «Сколково» и компанию «МегаФон».

Введен запрет на экспорт в Россию и Белоруссию не менее чем 15 наименований товаров, в том числе электроники и бытовой техники, стоимость которой превышает определенные лимиты.

Так, для смартфонов, посудомоечных машин, микроволновок, а также компьютерной периферии (клавиатуры, лазерные и струйные принтеры и жесткие диски) потолок составляет $300, для пылесосов — $100, а для холодильников и кондиционеров — $750.

По словам экспертов, эти и некоторые другие товары, которых коснулись ограничения, подорожают на 10–15%.

Основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров:

Санкции имеют накопительный эффект. Сегодня они блокируют возможности трансграничных переводов. Нам всем становится сложнее ездить за рубеж и пользоваться там банковскими картами, нельзя купить что-то на иностранных маркетплейсах и т. д. Состоятельные люди не могут приобрести туристические путевки в Европу, а самый бюджетный ранее отдых за границей (в Турции или в Египте) подорожал в два раза. Сократился ассортимент бытовой техники от европейских, американских и японских производителей — их место постепенно занимают товары из Азии. Далее, по мере того как разные отрасли экономики РФ будут ощущать недостаток импорта (производственные линии, программное обеспечение, запчасти, материалы и прочее), стоит ожидать сокращения предложения товаров самого разного назначения — от компьютеров и телефонов до микроволновок. И все это будет сопровождаться ростом цен, поскольку рубль будет ослаблен, а дефицит бюджета потребует от государства отпустить курс нацвалюты (чем выше курс доллара, тем больше рублей можно получить от продажи нефти за доллары. — NEWS.ru.).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аналитик компании TeleTrade Алексей Федоров:

По российскому потребителю санкции ЕС и других недружественных стран бьют не прямо, а косвенно. И с учетом того, что самые жесткие санкции уже были введены ранее, то прямые и косвенные последствия именно десятого пакета в сравнении с остальными будут не такими заметными. На рядовых граждан России санкции окажут влияние через два основных канала. Первый — ухудшение условий использования евро и других валют недружественных стран как в расчетах, так и в хранении в российских банках. Второй — это подорожание экспортируемых из ЕС санкционных товаров. Логистика всех этих товаров из-за рисков вторичных санкций для посредников станет дороже. На эту же величину — а это 10–15% от стоимости товара — можно ожидать их подорожания и в России. Со стоимостью обслуживания в евро в российских банках такой же прямой зависимости нет, потому что у финансовых организаций гораздо больше возможностей для перераспределения возросших евровых издержек через повышение стоимости других услуг. Так что здесь скорее нужно говорить о небольшом общем подорожании банковского обслуживания в санкционных банках. Некоторые ограничения на поставки электроники и бытовой техники из США были и раньше, однако американские компании их принимали «добровольно», что не создавало рисков вторичных санкций для посредников за параллельный импорт в Россию. Теперь запрет на поставки действует в США на государственном уровне, а значит, риск вторичных санкций существенно повысился. Это может конвертироваться в рост стоимости их логистики на 15% от цены товара на российском рынке и более.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер: