В Госдуме поддержали идею продавать алкоголь с 21 года Депутат ГД Куринный выступил за идею повысить возраст продажи алкоголя до 21 года

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Законопроекты, которые предлагают ограничить продажу алкоголя лицам младше 21 года, отклонялись, но окончательная позиция по этому вопросу не была сформулирована, сообщил депутат Госдумы Алексей Куринный. В разговоре с Lenta.ru парламентарий отметил, что подобное решение могло бы оказаться разумным ограничением.

Было несколько подобных инициатив, вносимых отдельными депутатами, субъектами, они рассматривались, но были отклонены. Впрочем, окончательное решение не принято, вопрос все еще рассматривается. Я как врач всегда за разумные ограничения доступа к алкоголю, связанные с возрастом, временем и прочим, — пояснил депутат.

По словам Куринного, задачей государства должна являться борьба с алкоголизацией населения. Парламентарий пояснил, что алкоголизм является большой проблемой. Депутат отметил, что к 21 году люди становятся более разумными и могут отвечать за свои действия.

Ранее стало известно, что в России в настоящее время рассматриваются новые антиалкогольные меры, в числе которых запрет на продажу крепких спиртных напитков с 20:00 до 11:00. Кроме того, планируется установить минимальный возраст их продажи до 21 года. Эти данные следуют из отчета Минздрава об итогах работы в 2022 году.