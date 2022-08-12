В Госдуме назвали имена ответственных за обстрел Запорожской АЭС Володин: ответственность за обстрел Запорожской АЭС лежит на Зеленском и Байдене

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Ответственность за обстрел Запорожской АЭС ракетами и тяжелой артиллерией лежит на президентах Украины и США Владимире Зеленском и Джо Байдене, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. По его словам, именно с их согласия и происходят атаки, следствием которых может стать ядерная катастрофа.

Запорожскую АЭС обстреливают ракетами и тяжелой артиллерией, что может привести к трагическим последствиям для жителей большинства регионов Украины и ряда стран Европы. Ответственность за это будет лежать на Байдене и Зеленском, а также на главах европейских государств, с молчаливого согласия которых ведутся обстрелы, — считает спикер.

Володин призвал членов Европейского парламента прервать свои каникулы и в срочном порядке рассмотреть вопрос о принятии мер касательно обстрела Запорожской АЭС.

По сообщениям Минобороны РФ, ВСУ обстреливают атомную станцию в Запорожье с 7 августа. Накануне рядом со складом активных изотопов разорвались три украинских снаряда. Власти региона уже разработали меры безопасности, включающие, в частности, и эвакуацию жителей ближайших районов. Генсек ООН Антониу Гутерриш потребовал от Украины и России ввести вокруг ЗАЭС «периметр безопасности».

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ждет от генсека организации Антониу Гутерриша разъяснений сути предложения о создании периметра безопасности вокруг Запорожской АЭС. Он потребовал пояснений по поводу такого периметра.