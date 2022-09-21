В Госдуме назвали частичную мобилизацию «путем к сохранению отечества» Депутат ГД Слуцкий: частичная мобилизация — путь к сохранению отечества

Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press

Проведение референдумов по присоединению ЛНР и ДНР к России, а также введение частичной мобилизации в стране — «путь к сохранению отечества» заявил депутат Госдумы Леонид Слуцкий. В своем Telegram-канале лидер ЛДПР назвал данные решения единственно верными. Парламентарий также рассказал о спасении Донбасса от геноцида и киевского режима со стороны России.

Проведение референдумов о вхождении в состав России в ЛНР и ДНР, а также на освобожденных территориях Херсонщины и Запорожья, все последующие шаги (мы не сомневаемся, какими они будут), указ о частичной мобилизации — путь к сохранению нашего общего Отечества. И он тоже — один, теперь единственно верный, — заявил Слуцкий.

Также глава ЛДПР добавил, что Москва была готова к проведению переговоров на условиях полной демилитаризации и денацификации Украины. Однако Слуцкий, сославшись на слова президента России Владимира Путина, подчеркнул, что Белый дом, который отдает приказания Киеву, «дал прямое указание сорвать все намечавшиеся мирные договоренности».

Цель очевидна — обескровить, разорвать и разграбить нашу страну. Ни украинцев, ни россиян им (Западу. — NEWS.ru) не жалко, — добавил Слуцкий.

Также он обратил внимание на предупреждение Путина в адрес стран Запада против ядерного шантажа. «Роза ветров», как отметил Слуцкий, может развернуться в сторону западных государств.

Российский глава 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующий указ уже подписан, мобилизационные мероприятия начнутся в этот же день. По его словам, перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.