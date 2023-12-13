В ГД призвали проверить коллаж с Путиным на постере сериала «Слово пацана» Депутат ГД Тумусов призвал проверить коллаж с Путиным на постере «Слово пацана»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы от Камчатки Федор Тумусов заявил изданию Daily Storm, что Роскомнадзор и правоохранительные органы должны провести проверку после публикации коллажа с президентом РФ Владимиром Путиным на постере сериала «Слово пацана». Картинка была опубликована в Telegram-канале правительства Камчатского края в качестве анонса прямой линии главы государства, но позднее была удалена.

Это должны соответствующие органы [провести проверку]. Начиная от Роскомнадзора и заканчивая правоохранительными органами. Я этой картинки не видел, но соответствующие органы должны этим заниматься и дать правовую оценку, — сказал парламентарий.

По мнению депутата, делать подобные коллажи с Путиным «неэтично». Тумусов упомянул о некоем случае во Франции, где «что-то не то нарисовали», и это, по его словам, «имело очень большие последствия». В связи с этим народный избранник призвал «очень серьезно» относиться к подобным вещам.

Издание «Камчатка-Информ» ранее сообщило, что в официальном канале камчатского правительства в Telegram был опубликован анонс прямой линии и пресс-конференции президента, стилизованный под популярный сериал. На картинке было написано: «Слово пацана, которое реально стоит посмотреть». У некоторых пользователей это вызвало возмущение. Так, юзер «сергей викторович» поинтересовался, значит ли это, что власти Камчатки таким образом «приравняли президента к главарю преступного сообщества».

Ранее шоумен Стас Барецкий заявил, что депутаты, призывающие запретить сам сериал «Слово пацана», лишь делают этому проекту рекламу. По его мнению, вместо этого парламентариям следовало бы выполнить указ Путина о пересаживании на отечественные автомобили.