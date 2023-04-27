В ГД предрекли судьбу Бандеры авторам статьи Bild о планах убить Путина Депутат Журавлев: авторы статьи Bild о планах ВСУ убить Путина могут повторить судьбу Бандеры и Коновальца

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Авторы немецкого издания Bild, написавшие статью о якобы планах ВСУ совершить покушение на президента России Владимира Путина с целью его убить, рискуют повторить судьбу лидеров украинских националистов — Степана Бандеры и Евгения Коновальца, рассказал NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он отметил, что первого ликвидировали с помощью шприца с цианистым калием, второго — взрывом заминированной коробки конфет.

Немецкая пресса показывает свое истинное лицо — наследие фашистского Völkischer Beobachter, оправдывавшего массовые убийства евреев и русских. Традиции охотно подхватывает Bild. Авторы статьи о якобы планах ВСУ совершить покушение на Путина рискуют повторить судьбу Степана Бандеры и Евгения Коновальца. Их обоих ликвидировали советские разведчики. Первого выстрелом шприцем с цианистым калием, второго — взрывом заминированной коробки конфет, — добавил парламентарий.

Ранее Bild заявил, ссылаясь на украинского активиста Юрия Романенко, что ВСУ запустили беспилотник в сторону индустриального парка «Руднево» в Подмосковье с целью убить Путина. Романенко подчеркнул, что узнал о визите политика и решил воспользоваться моментом. По данным Bild, дрон приземлился на расстоянии около 20 км от промзоны. Минобороны России эту информацию не комментировало.

О падении предполагаемого беспилотника 24 апреля сообщал Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник. По информации канала, дрон-камикадзе рухнул в Богородском городском округе Подмосковья с 17 кг пластичного взрывчатого вещества С-4. В материале говорится, что беспилотник нашла жительница СНТ «Заря». В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.