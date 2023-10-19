В ГД оценили идею возродить Смерш Депутат Хинштейн не поддержал идею возрождения Смерша в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Хинштейн

Силовые и правоохранительные органы России имеют все силы и средства для ведения борьбы с диверсантами и шпионами, поэтому нет необходимости создавать структуру, аналогичную органам Смерша в военные годы, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, от создания нового органа военной контрразведки ничего не изменится, пишет ИА SM.News.

От того, что мы создадим новую структуру или переименуем уже действующую, принципиально ничего не изменится, — отметил Хинштейн.

По его словам, все понимают, что Смерш — это некий образ, но по сути эта структура является военной контрразведкой для выявления шпионов и диверсантов в рядах вооруженных сил. При этом весь инструментарий, «чтобы вывести на чистую воду», у российских силовиков сегодня есть как с точки зрения закона, так и реальной практики.

Федеральная служба безопасности России ранее задержала жителя Курганской области, подозреваемого в сотрудничестве с запрещенной украинской организацией, По данным ведомства, 20-летний задержанный получал информацию от украинских кураторов на электронную почту. В письмах давались инструкции по осуществлению диверсионной и подрывной работы на территории России, а также по распространению пропагандистских материалов проукраинского характера.