В Курганской области сотрудникам ФСБ попался работающий на Украину шпион ФСБ задержала жителя Курганской области за работу на украинскую организацию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральная служба безопасности России задержала жителя Курганской области, подозреваемого в сотрудничестве с запрещенной украинской организацией, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления ведомства. Как уточнил собеседник журналистов, мужчина получал инструкции по передаче сведений о месторасположении подразделений ВС РФ.

Представители ФСБ РФ объяснили, что 20-летний задержанный получал информацию от украинских кураторов на электронную почту. В письмах давались инструкции по осуществлению диверсионной и подрывной работы на территории России, а также по распространению пропагандистских материалов проукраинского характера. Против него было возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ «Сотрудничество с иностранным государством, международной либо иностранной организацией». В настоящее время он дает признательные показания.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жительницу Забайкальского края по подозрению в шпионаже. Предполагается, что женщина передавала украинским спецслужбам информацию о военнослужащих, готовящихся к отправке в зону проведения специальной военной операции. Против задержанной было возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».