В ГД назвали бессмысленным «миротворческий десант» Шольца и Макрона в Киев Депутат Белик: миротворческие десанты европейских лидеров в Киев не имеют смысла

Фото: The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского с европейскими лидерами не имеют смысла, так как главы государств, с которыми Киев советуется в принятии своих «самостоятельных» решений, не из Евросоюза, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. По его словам, Зеленский получает все советы из Лондона и Вашингтона, с которыми и должна советоваться «европейская верхушка».

Люди, с которыми Киев советуется в принятии своих «самостоятельных» решений, не из Евросоюза. Сейчас основные алгоритмы действий Зеленский получает из Великобритании и США, поэтому все поездки, миссии, визиты, переговоры и такие миротворческие десанты европейских лидеров не имеют смысла. Если европейские лидеры действительно хотят что-то изменить, а не просто удачно встроиться в информационную повестку, то они должны обговаривать эти вопросы с теми, кто действительно принимает решения вместо украинской власти, — считает Белик.

16 июля состоялся визит канцлера ФРГ Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Марио Драги в Киев. По данным немецкой газеты Die Wel, лидеры трех стран объявили, что поддержат предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза, однако «за закрытыми дверями», скорее всего, убеждали Зеленского сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

В Die Welt предположили, что каждый из европейских визитеров ехал в Киев с собственной повесткой. В частности, Макрон хотел «прояснить свою позицию», которая заключается в скорейшем окончании кризиса. Для Драги же было важным показать, что Рим является одним из главных действующих лиц в Евросоюзе.