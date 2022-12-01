В ГД предложили усилить охрану в вагонах метро после атаки женщины с ножом Депутат Мособлдумы Маликов предложил усилить охрану в вагонах метро после поножовщины

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В вагонах метро стоит усилить меры безопасности, чтобы иметь возможность своевременно задерживать злоумышленников и хулиганов, заявил РИАМО депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Маликов. По его словам, обычной помощи сотрудников метро и правоохранительных органов, а также камер видеонаблюдения порой может быть недостаточно, о чем свидетельствует в том числе недавняя поножовщина с участием женщины.

Маликов отметил, что хулиганам в вагонах метро сложно воспрепятствовать, а когда поезд прибывает на станцию и туда заходят сотрудники полиции, может быть уже поздно. Поэтому стоит использовать опыт охраны в поездах на МЦД и в пригородных электричках, сотрудники которой заходят в нужный вагон, прекращают конфликт и передают задержанных полиции.

Стоит рассмотреть такую же возможность реагирования в метрополитене — поезда сплошные, охрана может беспрепятственно пройти от начала состава до конца и предотвратить все то, что случится до прибытия поезда на очередную станцию, — резюмировал депутат.

Ранее в столичном метро 50-летняя москвичка напала на 36-летнюю пассажирку и ударила ее ножом в лицо. Нападавшей не понравилось, что потерпевшая громко разговаривала по телефону. Злоумышленницу задержали по горячим следам на станции метро «Октябрьское Поле». Против неё возбудили уголовное дело по статье 119 УК РФ (угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью).