Москвичка ударила пассажирку ножом в лицо за громкий разговор в метро

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В столичном метро 50-летняя москвичка напала на 36-летнюю пассажирку и ударила ее ножом с лицо, сообщает Lenta.ru со ссылкой на столичный главк МВД. Нападавшей не понравилось, что потерпевшая громко разговаривала по телефону.

Инцидент произошёл в вагоне поезда на перегоне между «Говорово» и «Минской». Москвичка спровоцировала конфликт с женщиной из-за того, что та громко разговаривала по телефону. Она стала угрожать попутчице, а затем выхватила туристический нож и ударила ее по лицу. После этого нападавшая в спешке покинула вагон.

Злоумышленницу задержали по горячим следам на станции метро «Октябрьское Поле». Против неё возбудили уголовное дело по статье 119 УК РФ (угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее мужчина в Подмосковье избил супругу табуреткой, после чего получил в ответ удар ножом. Женщина вызвала скорую помощь, пострадавшего госпитализировали.