Жительница Подмосковья ударила мужа ножом в ответ на избиения табуреткой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина в Подмосковье избил супругу табуреткой, после чего получил в ответ удар ножом, передает РЕН ТВ. Женщина вызвала скорую помощь, пострадавшего госпитализировали. В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента.

Телеканал отмечает, что конфликт между супругами произошел в поселке Правдинский Пушкинского района Московской области. По сообщению РЕН ТВ, они распивали спиртное, после чего поссорились. До конфликта супруги нигде не работали.

Ранее стало известно, что в Пермском крае возбудили уголовное дело по факту убийства семьи с четырехлетним ребенком в Осе. Следователи выяснили, что к преступлению причастен мужчина, который после случившегося покончил с собой.

Трупы членов семьи обнаружили в квартире одного из жилых домов. Следователи также нашли тело мужчины 1992 года рождения с ножевыми ранениями.