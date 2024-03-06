Уровень бедности в России достиг исторического минимума Росстат: уровень бедности в РФ в 2023 году упал до исторического минимума в 9,3%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уровень бедности в России в 2023 году достиг исторического минимума в 9,3%, сообщила пресс-служба Росстата. В 2022-м показатель составлял 9,8%.

По данным официальной статистики, численность россиян за чертой бедности в 2023 году составила 13,5 млн человек, — против 14,3 млн в предыдущем году. В среднем граница бедности в 2023-м составила 14 339 рублей. Бедными признаются люди с доходами ниже этого уровня.

При этом уровень бедности имеет сезонный характер — максимальный в I квартале (13,5% в 2023 году) и минимальный в IV квартале (6,8%). Аналитики объясняют это выплатами премий в конце года и переносами соцвыплат с января на декабрь.

Показатель последовательно сокращается с 2015 года, когда он составлял 13,4% населения, по информации Росстата.

В конце 2023 года президент РФ Владимир Путин заявлял, что уровень бедности опустится до исторического минимума. Глава государства подчеркнул, что в стране еще остаются люди, живущие за чертой бедности, для которых эти данные статистики пустой звук. Поэтому нужно сводить цифру к минимуму и стремиться к нулю, указал Путин.

29 февраля в своем послании Федеральному собранию Путин поставил задачу к 2030 году сократить уровень бедности в стране ниже 7%. Он признал, что это по-прежнему острая проблема, в том числе для многодетных семей, среди которых уровень бедности составляет более 30%.