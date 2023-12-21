«Свести к нулю»: Путин высказался об уровне бедности в России Путин: уровень бедности в России достигнет исторического минимума в 2023 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уровень бедности в России в 2023 году опустится до исторического минимума, заявил глава государства Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. По его словам, которые приводит ТАСС, этот показатель необходимо и вовсе свести к нулю.

Вообще это слово не очень хорошее — «бедность», но тем не менее такие показатели есть. Будет исторический минимум в 2023 году. Но те люди, которые все-таки живут за чертой бедности, — для них это пустой звук. Нужно сводить эту цифру к минимальным значениям, к нулю надо стремиться, — отметил президент.

Российский лидер подчеркнул, что нужно увеличивать производительность труда, наращивать эффективность экономики и социальной сферы, внедряя принципы бережливого производства, автоматизации цифровых решений в управлении, широкого использования технологий ИИ. Также Владимир Путин поставил правительству задачу выстроить систему мотивации учебных заведений, оценки эффективности их руководства, чтобы в их интересах было подготавливать специалистов именно по тем направлениям, которые востребованы на трудовом рынке.

Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума (зарплатой менее 14 392 рублей в месяц) в III квартале 2023 года составила 14,8 млн человек. При этом летом демограф Юрий Крупнов отмечал, что за чертой бедности находятся 57% многодетных семей, а каждый ребенок для родителей становится «билетом в нищету».