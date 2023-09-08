Упрощена выдача справок о гибели участников СВО Правительство упростило выдачу справок о гибели или пропаже без вести участников СВО

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Правительство России утвердило упрощенный порядок выдачи справок о гибели или пропаже без вести участников специальной военной операции (СВО), сообщает ТАСС. Отмечается, что теперь предоставили право выдавать такие документы командирам воинских частей. Ранее это могли сделать только медицинские организации.

Отмечается, что справка о смерти оформляется, если гибель военнослужащего не вызывает сомнений, но выдача медицинского свидетельства по каким-то причинам невозможна. Этого документа достаточно для того, чтобы родственники могли инициировать процедуру признания бойцов погибшими через суд для получения полагающихся выплат и мер социальной поддержки.

Весной 2023 года первый зампред фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов призвал повысить на 2–3% налог на доходы физических лиц — мужчин моложе 45 лет. Как заявил депутат, средства пойдут на нужды армии и позволят, в частности, существенно увеличить финансирование каждого участника специальной военной операции (СВО).

По мнению Нилова, надо обязать всех мужчин моложе 45 лет платить «военный налог», так как в России есть много миллионов невоеннообязанных мужчин, не прошедших службу по разным причинам. Те, кто не служил по состоянию здоровья, от такого сбора будут освобождены. Других депутатов Государственной думы предложение Нилова не заинтересовало.