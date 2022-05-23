«У Турции свои претензии»: сенатор Джабаров оценил отношения Анкары с НАТО

Владимир Джабаров / Фото Federation Council of Russia/Flickr.com/Global Look Press

Турция с её мощной армией нужна НАТО, но имеет к Альянсу свои претензии, сообщил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Анкара является самостоятельным игроком, а президент страны Реджеп Тайип Эрдоган — «сильным и мощным человеком», которого без толку запугивать, отметил сенатор в разговоре с Lenta.ru.

Что касается НАТО, конечно, основные партнёры по Альянсу заинтересованы иметь в составе Блока такую армию, как турецкая. Это одна из самых мощных боевых армий, она вторая по численности и обученности в странах НАТО после Соединённых Штатов Америки. Но у Турции есть свои претензии и по борьбе с терроризмом, и после попытки госпереворота она всё это высказывала, — сказал Джабаров.

Он добавил, что НАТО — достаточно мощная организация, объединяющая 30 стран, о её развале сейчас говорить рано.

Политолог и востоковед Семён Багдасаров ранее заявил, что Реджеп Эрдоган зарабатывает и на поставках беспилотников Украине, и на российских туристах. При этом турецкий лидер будет торговаться до тех пор, пока не вернёт доступ к импортным поставкам и не снимет ряда ограничений со страны, считает специалист.

22 мая бывший советник Госдепа США Дэвид Филлипс обвинил Турцию в том, что она разрушила трансатлантический консенсус в попытке «наказать» Россию за спецоперацию на Украине. Анкара показала себя как «ненадёжный и странный» союзник Вашингтона, отметил он.