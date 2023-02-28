«У него дел много»: Песков о выдвижении Путина на новый президентский срок Песков счел преждевременным разговор о выдвижении Путина на пост президента России в 2024 году

Фото: Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Представитель Кремля Дмитрий Песков счел преждевременным разговор о выдвижении

президента России Владимира Путина на очередной срок в 2024 году. В интервью «Известиям» он отметил, что у главы государства нет «электоральных настроений», поскольку сейчас ему «не до этого» и у него «много дел».

Пока никаких предвыборных или электоральных настроений нет — у Путина дел много. Ему сейчас точно не до этого. Мы не слышали от него пока никаких заявлений, где бы он говорил о выставлении или невыставлении своей кандидатуры. То есть пока еще чуть-чуть преждевременно. Просто нужно набраться терпения, — сказал Песков.

Он напомнил, что решение о проведении выборов в 2024 году принято. Песков отметил, что этот процесс является неотъемлемой частью «развития общества и политической системы». По словам представителя Кремля, в электоральный сезон всем россиянам предстоит вступить к середине второй половины 2023 года.

Ранее Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что выборы президента в 2024 году и выборы в региональные и местные органы власти состоятся в соответствии с законом. Также глава государства добавил, что политические силы, которые будут участвовать в этом процессе, должны быть заинтересованы в благополучии народа, суверенитете страны и национальных интересах.