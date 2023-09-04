Twitch оштрафовали еще на 13 млн рублей за отказ локализовать данные в РФ

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Стриминговый сервис Twitch оштрафовали на 13 млн рублей за повторный отказ локализовать персональные данные российских пользователей, сообщили ТАСС в пресс-службе Таганского районного суда Москвы. Летом 2022 года платформу оштрафовали на 2 млн рублей по факту аналогичного нарушения.

Twitch Interactive признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 13 млн рублей, — заявили в суде.

Согласно закону «О персональных данных», иностранные компании обязаны хранить личные данные россиян исключительно на территории России. Такие требования применяются к зарубежным организациям, не имеющим представительств в РФ. Невыполнение предписаний может грозить ограничением доступа к ресурсам.

В августе 2023 года Таганский суд Москвы впервые оштрафовал мессенджер Telegram за отказ локализовать данные в России. Причиной стала жалоба от гражданки РФ, требовавшей удалить ее личные данные, опубликованные в одном из Telegram-каналов. В частности, россиянку возмутило то, что были раскрыты сведения о ее украинском гражданстве в прошлом, она сочла эту информацию порочащей ее честь и достоинство.