Мигранты стали массово заваливать экзамен по русскому языку Минобрнауки: число не сдавших экзамен по русскому мигрантов выросло с 3% до 30%

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Процент мигрантов, проваливших экзамен по русскому языку, вырос в 10 раз, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки. Так, с января по май число таких людей выросло с 3% до 30%. С апреля руководители вузов расторгли договоры с коммерческими партнерами, экзамен сдают только на государственных площадках.

Средний процент мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку, за период с января по май увеличился с 3% сразу до 30%, — говорится в сообщении.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай заявил, что в России необходимо усилить контроль в сфере миграции. Парламентарий поддержал законопроект о введении миграционного режима высылки. Он уточнил, что поправки приняли на пленарном заседании пока только в первом чтении.

Также сообщалось, что Рособрнадзор возьмет под контроль факты отсутствия у мигрантов минимального уровня владения русским языком. Это коснется тех резидентов, у которых имеется действующий сертификат.

Изменения вводятся в перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при государственном контроле за соблюдением требований, с учетом которых должны проводиться экзамены по русском языку, истории России и российскому законодательству. Это также касается процедуры выдачи иностранцам сертификата.