Мигрантов с сертификатами проверят на знание русского языка Рособрнадзор будет проверять мигрантов с сертификатами на знание русского языка

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Рособрнадзор возьмет под контроль факты отсутствия у мигрантов минимального уровня владения русским языком, следует из приказа ведомства, опубликованного на официальном портале правовой информации. Это коснется тех резидентов, у которых имеется действующий сертификат.

Поступление из органа исполнительной власти <...> в течение квартала информации о трех и более фактах, свидетельствующих об отсутствии у иностранного гражданина минимального уровня знаний по русскому языку, при наличии у него действительного сертификата, — говорится в приказе.

Изменения вводятся в перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при государственном контроле за соблюдением требований, с учетом которых должны проводиться экзамены по русском языку, истории России и российскому законодательству. Это также касается процедуры выдачи иностранцам сертификата.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай заявил, что в России необходимо усилить контроль в сфере миграции. Парламентарий поддержал законопроект о введении миграционного режима высылки. Он уточнил, что поправки приняли на пленарном заседании пока только в первом чтении.