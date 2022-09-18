Школьница из Мариуполя передала в подарок Путину плюшевого медведя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Беглов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал в своем Telegram-канале, что при посещении школы в Мариуполе одна из учениц попросила его передать в подарок президенту России Владимиру Путину плюшевого медведя. Глава Северной столицы пообещал выполнить просьбу.

Во время осмотра школы в Мариуполе на одном из этажей нас ждала девочка с небольшим плюшевым медведем в руках. Девочка протянула мне игрушку со словами: «Мишка никогда не бросит свою тайгу. И Россия никогда не бросит нас. Поэтому мы хотим подарить Владимиру Владимировичу Путину этого медвежонка». Я обещал передать подарок, — написал Беглов.

Он добавил, что в качестве ответного подарка передал школьнице настольную игру, чтобы было чем скоротать вечер после выполнения домашних заданий.

Ранее сообщалось, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подарил Путину несколько плиток горького шоколада «Алёшка». Лакомство посвящено мальчику, который бегает к дороге встречать участвующих в спецоперации на Украине российских солдат.