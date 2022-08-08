Белгородский губернатор подарил Путину шоколад «Алёшка»

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подарил президенту России Владимиру Путину несколько плиток горького шоколада «Алёшка». Глава региона объяснил, что лакомство посвящено мальчику, который бегает к дороге встречать участвующих в спецоперации на Украине российских солдат.

У нас мальчик, когда началась специальная военная операция, — мальчик живёт в Весёлой Лопани, — он выбегал на дорогу и сопровождал все военные колонны. Когда они шли, он вставал и честь отдавал. Кто-то его снял, и выложили в Интернет. И удивительно, такое простое, искреннее желание ребёнка, а движение прокатилось по всей стране, — сказал Гладков в ходе встречи с главой государства.

Он добавил, что во время поездки в подшефный Белгородской области район Луганской Народной Республики видел колонны машин с изображением Алёши, что тронуло его до слёз. Гладков добавил, что история с мальчиком «чисто народная», ее никто не пиарил, однако она широко разошлась по Сети. По словам главы региона, к Алёше приехали военнослужащие, подарили ему шлем и пригласили его в парк «Патриот».

А он, первоклассник, такой наивный, очень хорошие родители. Родители ругались: не портите нам мальчишку, он делает это искренне! Журналистов прогоняли, — пояснил Гладков.

Путин поблагодарил за подарок главу региона.

Спасибо большое. Есть «Аленка», а у вас — «Алешка», — обратил внимание на название президент.

Первоклассник из приграничного поселка Веселая Лопань Белгородской области стал известен на всю страну после того, как начал выбегать и приветствовать колонны российской техники. Тогда он рассказал, что хочет быть танкистом и дослужиться до генерала. Поддерживать военнослужащих Алёшу вдохновил разговор с родителями, а воинскому приветствию ребенка научил дедушка, фронтовик и ветеран.