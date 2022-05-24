Встречающего российских военных мальчика назвали символом нового времени Депутат ГД Соловьёв назвал мальчика из Белгородской области символом нового времени

Восьмилетний мальчик Алеша Павличенко из села Веселая Лопань в Белгородской области / Фото Таисия Лисковец/РИА Новости

Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьёв в беседе с NEWS.ru рассказал, кого он считает символом нового времени. Им может стать восьмилетний Алексей из Белгородской области, который целыми днями дежурит у дороги, чтобы поприветствовать колонну с проезжающими мимо российскими военными. По словам собеседника, в ребёнке сочетаются все качества, которые ценятся в нашей стране. Мальчик своим примером показывает дух и поддержку, которые царят сегодня в российском обществе.

На мой взгляд символом нового времени мог бы стать юный патриот Алексей из Белгородской области, который каждый день встречает и провожает военнослужащих Российской армии, — отметил политик.

Он подчеркнул, что образ маленького мальчика, который понимает, почему родину необходимо защищать, достоин уважения и восхищения. Своим примером он может вдохновить многих.

Во-первых, это вера в нашу армию и ее Победу. Во-вторых, ребёнок — наше будущее, который своим личным примером и действиями показывает, что надо начинать патриотическое воспитание с юных лет. В-третьих, символ сегодня — это мальчик в шлеме понимающий необходимость защиты Родины и ее национальных интересов. Гордость за наши ВС, — подчеркнул Соловьёв.

Ранее история украинской бабушки облетела весь мир. Пожилая женщина, обознавшись, вышла встречать со Знаменем Победы украинских бойцов. Те предложили старушке продукты и стали топтать знамя. Женщина отказалась от продуктов и потребовала вернуть флаг, за который воевали её родители.

Бабушку, которая вышла к украинским военным с советским флагом и отказалась обменять его на продуктовый набор, нашли в Двуреченском районе Харьковской области. Кадры, на которых видны обветшалые дома, в одном из которых вместе с мужем живёт ставшая символом спецоперации бабушка Анна.