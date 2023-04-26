СФ одобрил закон о наказании за помощь в исполнении решений против России

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Совет Федерации одобрил закон, который предусматривает ответственность за помощь в исполнении антироссийских решений международных организаций, сообщается на сайте верхней палаты парламента. Максимальное наказание за такие преступления будет составлять до пяти лет лишения свободы.

Документ дополняет УК РФ отдельной статьей 284.3. В ней идет речь о привлечении к уголовной ответственности за содействие в реализации решений международных организаций, в которых Россия не участвует, а также иностранных госорганов о преследовании россиян в связи с осуществлением ими своих должностных обязанностей или прохождением воинской службы.

В данной статье предусматриваются случаи, когда в действиях виновных нет признаков госизмены, шпионажа, сотрудничества с иностранным государством или международной организацией на конфиденциальной основе.

Ранее сообщалось, что сенаторы одобрили закон, который ужесточает наказание за государственную измену. Согласно документу, максимальной санкцией станет пожизненное лишение свободы. Кроме того, одобрение получил закон о лишении приобретенного гражданства РФ за дискредитацию российской армии и действия, угрожающие нацбезопасности.