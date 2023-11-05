Россия отправила 60 тонн гумпомощи для жителей сектора Газа

Фото: t.me/mchs_official

Россия передала жителям сектора Газа 60 тонн гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба МЧС РФ. Груз будет доставлен самолетами Ил-76 в Египет, а оттуда перенаправлен в анклав.

Два спецборта МЧС России доставят 60 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа, — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС уточнили, что в состав груза входят средства личной гигиены, продукты питания, а также матрасы и подушки. Помощь жителям Газы организована по указанию президента России Владимира Путина и по поручению главы МЧС Александра Куренкова.

Двумя днями ранее Россия отправила для населения сектора Газа 28 тонн гуманитарной помощи. Тогда груз состоял из лекарственных препаратов, гемостатических средств и перевязочных материалов. В середине октября борт МЧС доставил в Египет для сектора газа 27 тонн продуктов питания – муку, рис, макаронные изделия, сахар.

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что власти страны не будут препятствовать поставкам гуманитарной помощи из Египта для нуждающегося населения сектора Газа. При этом там подчеркнули, что любые поставки для палестинского движения ХАМАС будут пресекаться.