Путин раскритиковал Запад за слом экономических связей

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в обращении к участникам делового форума БРИКС вновь раскритиковал Запад за слом экономических связей. По его словам, которые приводит ТАСС, Запад пренебрегает базовыми принципами рыночной экономики, свободной торговли и неприкосновенности частной собственности, а также проводит безответственный макроэкономический курс, усиливает давление на конкурентов, в том числе за счет санкций, и разрушает транспортные и логистические цепочки.

Все это противоречит здравому смыслу и элементарной экономической логике, идет в ущерб интересам бизнеса в глобальном масштабе, негативно сказывается на благополучии населения по сути всех стран, — подчеркнул президент.

Ранее в ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме президент России заявил, что ключевые для бизнеса понятия деловой репутации, неприкосновенности собственности и доверия к мировым валютам основательно подорваны самим Западом из-за его амбиций. Глава страны указал на то, что Запад по-прежнему борется «во имя устаревших геополитических иллюзий» и вынуждает страны проходить новые испытания после пандемии. При этом под ударом оказались многие торговые, производственные и логистические связи.