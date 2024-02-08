Путин поздравил Алиева с переизбранием на пост президента Путин поздравил Алиева с победой на президентских выборах в Азербайджане

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин c президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

Президент России Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с победой на внеочередных президентских выборах в Азербайджане, сообщила администрация главы республики. В ответ Алиев поблагодарил российского лидера за внимание и поздравления.

Путин поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах и пожелал ему успехов в президентской деятельности во имя развития Азербайджана и процветания нашего народа, — сказано в публикации.

Также отмечается, что главы государств обсудили вопросы, связанные с перспективами сотрудничества. Кроме того, они выразили уверенность, что союзнические отношения стран будут и дальше развиваться в различных сферах.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Ильхама Алиева с победой на досрочных выборах в Азербайджане и переизбранием на пост главы республики. Китайский лидер отметил, в частности, что на протяжении последних лет отношения между двумя странами отличаются «примерностью и стабильностью своего развития». По его словам, под руководством Алиева страна достигнет новых свершений.

Внеочередные выборы президента Азербайджана прошли в республике 7 февраля. Итоговая явка избирателей составила 76,73%. После обработки 54% бюллетеней Ильхам Алиев набрал 92,1% голосов.