Путин подвел итоги первых шести месяцев работы БелАЭС Путин: БелАЭС уже произвела более 30 млрд киловатт-часов электроэнергии

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Белорусская атомная электростанция

Белорусская атомная электростанция за первые шесть месяцев работы выработала более 30 млрд киловатт-часов недорогой и чистой электроэнергии для нужд экономики республики, заявил в видеообращении президент России Владимир Путин, ролик опубликовала пресс-служба Кремля. Глава государства назвал построенную в Гродненской области станцию крупнейшим совместным проектом Москвы и Минска.

Не могу не сказать о самом крупном, стратегическом инновационном российско-белорусском проекте — сооружении в Гродненской области атомной электростанции. <...> На сегодняшний день БелАЭС уже выработала более 30 млрд киловатт-часов недорогой и чистой электроэнергии на нужды белорусской экономики, — заявил Путин.

Российский лидер добавил, что к постройке Белорусской АЭС были привлечены подрядные организации из многих российских и белорусских регионов. Станция расположена в городе Островце, она начала свою работу в декабре 2023 года.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, он хотел бы построить в республике вторую АЭС. Глава государства отметил, что она должна быть на востоке страны. По словам Лукашенко, изначально его беспокоило принятие решения о строительстве БелАЭС, однако оно оказалось верным.