БелАЭС начала работу в составе двух энергоблоков Министр энергетики Белоруссии Каранкевич: БелАЭС работает в составе двух блоков

Фото: belaes.by

Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич сообщил, что Белорусская атомная электростанция (БелАЭС), построенная в Гродненской области Росатомом на средства российского кредита, начала работу в составе двух энергоблоков. По его словам, ежесуточно она производит более 55 млн кВтч электроэнергии и может заместить до 5,8 млрд куб м природного газа, пишет EADaily.

Суммарно станцией выработано 21,8 млрд кВтч электроэнергии, что позволило заместить 5,8 млрд куб м природного газа, — отметил министр.

Планово-предупредительный ремонт на первом энергоблоке был завершен 16 декабря, блок был введен в промышленную эксплуатацию. Каранкевич уточнил, что также была выполнена частичная перегрузка ядерного топлива в реактор, проведена ревизия оборудования и технологических систем.

Осенью президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России компенсировать нарушение сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС — совместного проекта Минска и Москвы. Он пояснил, что «ничего чрезвычайного» не было и Минску не следует «излишне напрягать» РФ, но российская сторона несет ответственность за нарушение сроков.

В начале ноября Лукашенко заявил, что поддерживает идею строительства второй атомной электростанции в стране. По его словам, на реализацию проекта могут пойти сэкономленные средства, оставшиеся после возведения первой АЭС.