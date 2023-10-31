Минск потребовал от Москвы компенсацию из-за срыва сроков запуска БелАЭС

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Белорусская атомная электростанция

Белоруссия потребовала от России компенсировать нарушение сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС, заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, которые приводит БелТА, российская сторона предложила два варианта компенсации.

У нас немного сместились сроки ввода в эксплуатацию атомной станции из-за российской стороны. Естественно, по договору мы поставили перед ними вопрос о компенсациях, — сказал белорусский лидер.

Он пояснил, что «ничего чрезвычайного» не было и Минску не следует «излишне напрягать» РФ, но российская сторона несет ответственность за нарушение сроков и компенсация предусмотрена договором. Лукашенко добавил, что Москва в качестве вариантов возмещения предложила цену на ядерное топливо как для российских АЭС, и гарантию в пять лет на основные узлы станции.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев назвал возможные сроки перезапуска Запорожской АЭС. По его словам, станция может возобновить работу в 2024 году. Из соображений безопасности в сентябре 2022 года работа всех реакторов АЭС была приостановлена, но два из них находятся в режиме «горячей остановки».