Лукашенко решил построить вторую АЭС на кредитные деньги Лукашенко предложил возвести в Белоруссии вторую АЭС на сэкономленные деньги

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с работниками БелАЭС заявил, что поддерживает идею строительства второй атомной электростанции в стране. По его словам, которые приводит агентство БелТА, на реализацию проекта могут пойти сэкономленные средства, оставшиеся после возведения первой АЭС.

За оставшиеся [средства] мы в принципе два блока можем построить. Поэтому источник финансирования может быть и этот — сэкономленные деньги. Где строить — это надо считать, — сказал Лукашенко.

Президент отметил, что первая АЭС строилась на кредитные деньги, которые предоставила Россия. Однако значительная часть этих средств оказалась неиспользованной.

БелАЭС была построена по российскому проекту «АЭС-2006». На финансирование проекта был выделен российский госкредит на $10 млрд. Первый энергоблок станции запустили в работу в 2021 году.

Ранее Белоруссия потребовала от России компенсировать нарушение сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС. Лукашенко пояснил, что «ничего чрезвычайного» не было, и Минску не следует «излишне напрягать» РФ, но российская сторона несет ответственность за нарушение сроков и компенсация предусмотрена договором. Лукашенко добавил, что Москва в качестве вариантов возмещения предложила цену на ядерное топливо как для российских АЭС, и гарантию в пять лет на основные узлы станции.