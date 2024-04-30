Стало известно, где в Белоруссии могут построить вторую АЭС Лукашенко заявил, что на востоке Белоруссии должна быть вторая АЭС

Фото: kremlin.ru/Павел Бедняков/РИА «Новости»

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему очень бы хотелось построить вторую атомную электростанцию. Глава республики также уточнил будущее местоположение АЭС, передает БелТА. По словам Лукашенко, вторая станция должна быть на востоке страны.

Я все-таки склоняюсь к тому, что у нас на западе есть станция, должна она быть и на востоке. Я ж еще не принял решение. Мы просто думаем, ― поделился белорусский лидер в ходе рабочего визита в Могилевскую область.

Лукашенко также признался, что его беспокоило принятие решения о строительстве БелАЭС. Однако оно было верным, поскольку атомная электростанция стала источником чистой энергии, пришел к выводу президент Белоруссии. Глава республики выразил уверенность, что поступил мудро, несмотря на критику и давление со стороны Польши и Литвы. Они в свое время предлагали закрыть тогда еще строящийся объект.

Лукашенко добавил, что республика готовится к войне, но воевать с кем-либо в планы Белоруссии не входит. В МО республики уточнили, что в воинских частях страны уже начали проверять боевую готовность.

Президент Белоруссии ранее заявил о своем негативном отношении к пышным выпускным вечерам в школах. Лукашенко считает, что государство не должно поддерживать ситуации, в которых кто-то заказывает после окончания учебы лимузин, а другие смотрят.