Путин поблагодарил жителей Смоленской области за верность долгу и Отечеству

Президент России Владимир Путин на совещании по развитию Смоленской области поблагодарил ее жителей «за верность долгу и Отечеству». Он подчеркнул, что многие уроженцы региона проявляют настоящую отвагу и доблесть в зоне проведения военной операции на Украине.

Хочу сказать им всем огромное спасибо. А руководство региона прошу держать на личном контроле вопросы оказания всей необходимой помощи и поддержки героям и их семьям, — сказал Путин.

Глава государства также поздравил с наступающим 80-летием освобождения Смоленщины от нацистских оккупантов, а также с 1160-летием города. Он напомнил, что центр региона — город-герой, именуемый в учебниках истории как «щит России».

В рамках совещания обсуждались ключевые социально-экономические задачи, планы, проекты и проблемы, волнующие людей и требующие первоочередного решения. По словам президента, Смоленская область набрала хороший темп и уже имеет очевидные успехи: например, индекс промышленного производства в первом полугодии 2023 года составил 111,9% — это седьмое место по стране.

Путин также указал на перспективы в аграрном секторе. Президент отметил, что речь идет в том числе о производстве и глубокой переработке льна, рапса, других культур, развитии животноводства.

В начале весны в Смоленской области сменился глава региона. Губернатором стал Василий Анохин. После назначения на пост Путин похвалил политика и предупредил, что вновь встретится с Анохиным, когда тот сделает первые шаги на новой службе.