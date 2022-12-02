Пушков отреагировал на заявление генсека НАТО об Украине Пушков раскритиковал заявление Столтенберга о роли НАТО в украинском конфликте

Фото: Павел Кашаев/Russian Look/Global Look Press

Алексей Пушков

Член Совфеда Алексей Пушков отреагировал на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Альянс не является стороной конфликта на Украине. Сенатор в Telegram напомнил о тонкой грани, на которой находится НАТО.

Генсек НАТО после переговоров в Германии с канцлером Олафом Шольцем сказал, что Альянс не позволит втянуть себя в конфликт.

Столтенберг прекрасно отдает себе отчет в той тонкой грани, на которой находится НАТО, стремясь нанести максимальный вред безопасности России и минимальный — самим себе, — подчеркнул Пушков.

Он также указал на рискованность «игры» со стороны НАТО. По его мнению, она заключается в том, что «ситуация крайне подвижна», и это доказал инцидент с падением в Польше украинской ракеты, которую первоначально объявили «российской».

Напрасно в Альянсе предпочитают не вспоминать об инциденте, считает Пушков. Именно подобные ситуации «способны перевести контролируемый кризис в разряд неконтролируемых», предупредил он.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что задачей НАТО является недопущение выхода военных действий за пределы территории Украины. В ходе своего визита в Берлин он подчеркнул, что Альянс продолжит оказывать Киеву разного рода поддержку.