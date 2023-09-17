«Потеря действительности»: в Госдуме ответили НАТО на призыв сложить оружие Депутат ГД Чепа назвал потерей действительности призыв НАТО сложить оружие

Фото: Александр Река/ТАСС

Боевая работа расчетов РСЗО «Град-1» в зоне СВО

Высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что мир на Украине наступит после того, как Россия сложит оружие и прекратит боевые действия, не стоит воспринимать всерьез, заявил в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его мнению, руководство Альянса находится в агонии и не знает, чего ожидать в будущем.

Никак не надо воспринимать это глупое заявление. Это, наверное, уже состояние агонии. Люди не представляют, что может быть дальше, и это реальная потеря действительности, — сказал Чепа.

Как заявил ранее Столтенберг, если Украина прекратит сопротивление, то «прекратит существование», а если Россия остановит военные действия, то настанет мир. Также он пообещал, что Украина в конечном счете вступит в НАТО. По его мнению, нельзя точно предсказать, когда завершатся боевые действия на Украине, ведь большинство конфликтов длится дольше, чем ожидалось в начале.

Он отметил, что нужно быть готовыми к продолжительной войне на Украине. При этом Столтенберг выразил надежду на быстрое завершение боевых действий.

До этого Столтенберг призвал западное сообщество больше доверять Украине на фоне контрнаступления ВСУ. В то же время он признал, что у Киева не будет «легкого пути к победе».