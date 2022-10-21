Посол Антонов: Россия делает все для того, чтобы не допустить ядерной войны

Фото: Russian Embassy in the USA/Global Look Press

Анатолий Антонов

Россия делает все возможное для того, чтобы не допустить начала ядерной войны, заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов. В эфире телеканала «Россия 24» он отметил, что над предотвращением катастрофы работают как российские дипломаты, так и политики. По словам Антонова, Москва остается привержена позиции, одобренной президентами «ядерной пятерки», в которую входят США, Россия, Великобритания, Франция и Китай.

Я вам твердо отвечу, по крайней мере то, что мы делаем, российские дипломаты, то, что делают российские политики, делают все для того, чтобы этого не случилось. Мы привержены позиции, одобренной президентами, причем не только России, но и «ядерной пятерки», что ядерная война произойти не может и в ней не будет победителей, — заявил Антонов.

Ранее американский предприниматель Илон Маск сообщил, что риски начала ядерного конфликта увеличиваются. По его словам, вероятность такого исхода приближается стремительно.

Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Запад разжигает ядерную войну. Ее высказывание стало ответом на слова украинского президента Владимира Зеленского о необходимости превентивного удара НАТО по РФ. Она отметила, что марионеточный и неуравновешенный Зеленский превратился в «монстра, руками которого могут уничтожить планету».