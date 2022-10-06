В МИД России обвинили Запад в разжигании ядерной войны Захарова: Запад разжигает ядерную войну, а Зеленский превратился в монстра

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Министерство иностранных дел РФ

Запад разжигает ядерную войну, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале, комментируя высказывание украинского президента Владимира Зеленского о необходимости превентивного удара НАТО по РФ. Она отметила, что марионеточный и неуравновешенный Зеленский превратился в «монстра, руками которого могут уничтожить планету».

Запад разжигает ядерную войну. Каждый человек на планете должен осознать, что накачанный оружием марионеточный и неуравновешенный персонаж Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету, — написала Захарова.

6 октября Зеленский во время выступления в австралийском Институте Лоуи потребовал от НАТО нанести превентивный удар по России. По словам украинского лидера, на этот шаг необходимо пойти, чтобы исключить возможное применение ядерного оружия РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал мир обратить внимание на заявление Зеленского, поскольку это ничто иное, как призыв к началу мировой войны. Представитель Кремля добавил, что США и Великобритания де-факто руководят действиями Киева, поэтому они должны нести ответственность за такие слова.