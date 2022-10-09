Илон Маск: вероятность ядерной войны стремительно растет

Фото: JAVIER ROJAS/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Риски начала ядерного конфликта увеличиваются, такое мнение выразил глава компании Tesla, американский предприниматель Илон Маск в своем Twitter. По его словам, вероятность такого исхода приближается «стремительно».

Вероятность ядерной войны стремительно растет, — написал Маск.

Глава Tesla ранее заявил, что прийти к миру на Украине можно путем проведения повторных референдумов на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей под наблюдением комиссии ООН. Маск также предложил оставить Крымский полуостров России. При этом бизнесмен отметил, что «возможным, хотя и маловероятным исходом этого конфликта является ядерная война».

Предприниматель также подчеркнул, что большинство жителей в восточных областях Украины составляют русские, поэтому они отдают предпочтение России. Бизнесмен также указал на то, что на любой конфликтной территории должна поддерживаться воля тех, кто там живет.

Позднее основатель Tesla и SpaceX объяснил вызвавший шквал критики план по урегулированию конфликта на Украине тем, что эскалация ситуации может привести к третьей мировой войне. Тогда Маск написал, что является «большим фанатом Украины, но не третьей мировой войны».