Племянник замминистра обороны России погиб во время спецоперации Племянник замминистра обороны России Юнус-Бек Евкурова погиб во время спецоперации на Украине

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ингушетии состоялись похороны племянника заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Юнус-Бек Евкурова капитана Адама Хамхоева, который погиб в ходе спецоперации России на Украине, говорится в сообщении на сайте правительства республики. Военнослужащий скончался в ночь на 21 мая.

На траурном мероприятии присутствовал дядя Хамхоева, спикер собрания Ингушетии Магомет Тумгоев и депутаты, первый заместитель председателя правительства Магомед Евлоев, в том числе представители администрации главы и правительства республики.

Соболезнования близким погибшего выразил и глава Дагестана Сергей Маликов.

Достойный сын Ингушетии пал в бою, отстаивая безопасность нашего многонационального народа, его право на жизнь и свободу. Понимаю, что никакие слова сочувствия не уменьшат горечь невосполнимой утраты. Вечная память Герою! — цитирует его слова РИА Дагестан.

Ранее президент Владимир Путин присвоил звание Героя России старшему лейтенанту Нурмагомеду Гаджимагомедову, уроженцу Дагестана, который в ходе специальной военной операции на Украине подорвал гранатой себя и окруживших его боевиков.