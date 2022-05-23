В Ингушетии состоялись похороны племянника заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Юнус-Бек Евкурова капитана Адама Хамхоева, который погиб в ходе спецоперации России на Украине, говорится в сообщении на сайте правительства республики. Военнослужащий скончался в ночь на 21 мая.

На траурном мероприятии присутствовал дядя Хамхоева, спикер собрания Ингушетии Магомет Тумгоев и депутаты, первый заместитель председателя правительства Магомед Евлоев, в том числе представители администрации главы и правительства республики.

Соболезнования близким погибшего выразил и глава Дагестана Сергей Маликов.

Достойный сын Ингушетии пал в бою, отстаивая безопасность нашего многонационального народа, его право на жизнь и свободу. Понимаю, что никакие слова сочувствия не уменьшат горечь невосполнимой утраты. Вечная память Герою!цитирует его слова РИА Дагестан.

Ранее президент Владимир Путин присвоил звание Героя России старшему лейтенанту Нурмагомеду Гаджимагомедову, уроженцу Дагестана, который в ходе специальной военной операции на Украине подорвал гранатой себя и окруживших его боевиков.