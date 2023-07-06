Песков рассказал о макроэкономических показателях России Песков: макроэкономические показатели России лучше ожидаемых

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Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данном этапе никаких вопросов по поводу макроэкономической стабильности в России не возникает, передает РИА Новости. Так спикер Кремля прокомментировал журналистам ослабление российской валюты. По его словам, макроэкономические показатели лучше ожидаемых.

Макроэкономические показатели на самом деле лучше ожидаемых, об этом в том числе речь шла на недавней встрече председателя правительства Михаила Мишустина с президентом Владимиром Путиным, поэтому здесь никакого вопроса не возникает по поводу макроэкономической стабильности, — сказал представитель Кремля.

Курс доллара 6 июля на Московской Бирже поднялся выше 94 рублей, достигнув очередного максимума с марта 2022 года, прибавив более чем на два рубля в сравнении со значением на момент закрытия прошлой сессии. При этом курс евро впервые с марта 2022 года преодолел отметку в 100 рублей.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что рубль ослабляется во многом под влиянием внешней торговли, но его плавающий курс является благом для экономики РФ, а попытки повлиять грозят девальвацией. Она отметила, что нынешняя денежно-кредитная политика России эффективна. Глава ЦБ также призвала не выдумывать теории заговора об ослабленном рубле в интересах бюджета.