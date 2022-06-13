Песков: в Кремле по-прежнему действует масочный режим Песков: антиковидные меры безопасности в отношении Путина сохраняются

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин все еще соблюдает антиковидные меры профилактики, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС. Он добавил, что в Кремле по-прежнему действует масочный режим. В мае Песков отмечал, что это позволяет медикам не отслеживать уровень иммунитета к коронавирусу у российского лидера на постоянной основе.

Пока у нас действуют особые меры предосторожности и, конечно, особые меры в отношении главы государства. И, собственно, в Кремле и на Старой площади, например, по-прежнему действует масочный режим, — сказал Песков.

По его словам, в отношении президента действуют особые правила, «все, что необходимо для защиты здоровья президента, это все выполняется».

Ранее Песков рассказывал, что Путин ни разу за время пандемии не заражался коронавирусом. Глава государства предпочитал комбинированный режим работы и минимизировал публичные мероприятия.

Накануне в России впервые выявили вариант штамма «омикрон» ВА.4 коронавируса. Однако, по словам завлабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова, широкому распространению новых субвариантов «омикрона» мешает хорошая иммунная прослойка, сформировавшаяся благодаря вакцинации и перенесенным ранее случаям заболевания коронавирусной инфекцией.