Песков рассказал, как работает Путин во время пандемии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что во время пандемии глава государства предпочитает комбинированный режим работы. Кроме того, он старается свести к минимуму участие в публичных мероприятиях. При очных встречах принимаются все необходимые меры санитарной безопасности, включая тестирование и другие методы, сообщает ТАСС.

Много [очных] рабочих встреч президент проводит, которые носят непубличный характер, он проводит на расстоянии нескольких метров от собеседника. Но тем не менее проходит очное общение, — сказал официальный представитель Кремля.

В разговоре с журналистами Песков раскритиковал врачей, которые считают, что вакцина «Спутник V» неэффективна. По словам пресс-секретаря, эффективность отечественной вакцины, особенно против «омикрона», доказана.

Ранее вирусолог Евгений Тимаков заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России придётся на середину февраля. В Москве максимальные показатели будут зафиксированы несколько раньше.

Он также предположил, что реальный уровень заболеваемости в стране несколько выше, чем это отражается в официальных данных. У тех, кто ранее уже переболел коронавирусом или привился, заражение штаммом «омикрон» проявляется в виде лёгких симптомов, включая насморк, боли в горле и незначительное недомогание. Заразившиеся не придают этому большого значения.