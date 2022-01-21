Песков рассказал, болел ли Путин коронавирусом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин за всё время пандемии ни разу не заражался коронавирусом, передаёт ТАСС. Ранее он заявил, что глава государства чувствует себя хорошо и находится в рабочем настроении, недомогания у него нет.

Правильно, — сказал Песков, комментируя предположение, что президент ни разу не болел ковидом.

Ранее на вопрос, не было ли у Путина проявлений коронавируса, представитель Кремля ответил, что президент чувствует себя хорошо и находится в рабочем настроении.

При этом Песков заявил, что послание главы государства Федеральному собранию может отложиться на несколько недель из-за штамма коронавируса «омикрон». Кремль будет принимать во внимание темпы распространения COVID-19. Песков также рассказал, что в условиях пандемии Путин предпочитает комбинированный режим работы. При этом он старается минимизировать публичные мероприятия.

В конце 2021 года Песков заявил, что у Путина удерживается «очень высокий» уровень антител к коронавирусу, поскольку глава государства вакцинировался и прошёл ревакцинацию. Кроме того, по словам пресс-секретаря, президент испытал назальную вакцину от коронавируса.