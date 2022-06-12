В России обнаружили новый вариант штамма «омикрон» Эксперт Роспотребнадзора Хафизов: в РФ впервые выявлен вариант штамма «омикрон» ВА.4

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В России впервые выявлен вариант штамма «омикрон» ВА.4 коронавируса. Об этом сообщил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Однако превалирующим остаётся вариант ВА.2. Он составляет до 95% от всех случаев заражения коронавирусом. Слова эксперта приводит РИА Новости.

В базу VGARus, разработанную ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, депонирован геном вируса SARS-CoV-2, относящийся к субварианту «Омикрона» BA.4. Первый образец внесен НИИ гриппа имени Смородинцева, еще один — ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Забор биоматериала датирован концом мая, — рассказал Хафизов.

Он добавил, что в России продолжает превалировать вариант ВА.2 и его субварианты, на чью долю приходится порядка 95% всех заражений коронавирусом. По мнению Хафизова, широкому распространению новых субвариантов «омикрона» мешает хорошая иммунная прослойка, сформировавшаяся благодаря вакцинации и перенесённым ранее случаям заболевания коронавирусной инфекцией.

Эксперт также добавил, что несколько недавно опубликованных исследований показали, что варианты вируса, известные как BA.4 и BA.5, чуть более трансмиссивны, чем ранние формы «омикрона».

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