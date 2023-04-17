Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил заявление главы государства Владимира Путина об использовании сил флота в конфликтах на любых направлениях. По словам представителя Кремля, окружение страны «весьма неспокойное».
Наше окружение по многим направлениям весьма неспокойное. Чревато конфликтными ситуациями, региональными конфликтами. Мы все с вами хорошо знаем географию этих региональных конфликтов. И именно об этом и шла речь, — объяснил Песков.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о ходе внезапной проверки Тихоокеанского флота. Глава Минобороны сообщил, что в настоящее время проводится второй этап проверки: группировка в дальней морской зоне осуществляет переход в южную часть Охотского моря с выполнением задач маневрирования и вскрытия обстановки. К завершающему этапу приступят с 18 апреля, когда будет отработано нанесение ракетных ударов по условным целям.
Напомним, что Шойгу объявил о начале внезапной проверки Тихоокеанского флота 14 апреля. По его словам, целью маневров является проверка способностей Вооруженных сил отражать агрессию с морских направлений.