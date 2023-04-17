Песков разъяснил заявление об использовании сил флота на любых направлениях

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Ракетный катер проекта 12411 Р-20 на стратегических командно-штабных учениях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил заявление главы государства Владимира Путина об использовании сил флота в конфликтах на любых направлениях. По словам представителя Кремля, окружение страны «весьма неспокойное».

Наше окружение по многим направлениям весьма неспокойное. Чревато конфликтными ситуациями, региональными конфликтами. Мы все с вами хорошо знаем географию этих региональных конфликтов. И именно об этом и шла речь, — объяснил Песков.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о ходе внезапной проверки Тихоокеанского флота. Глава Минобороны сообщил, что в настоящее время проводится второй этап проверки: группировка в дальней морской зоне осуществляет переход в южную часть Охотского моря с выполнением задач маневрирования и вскрытия обстановки. К завершающему этапу приступят с 18 апреля, когда будет отработано нанесение ракетных ударов по условным целям.

Напомним, что Шойгу объявил о начале внезапной проверки Тихоокеанского флота 14 апреля. По его словам, целью маневров является проверка способностей Вооруженных сил отражать агрессию с морских направлений.