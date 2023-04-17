Шойгу доложил Путину о ходе проверки Тихоокеанского флота

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Фрегат «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота на стратегических командно-штабных учениях

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о ходе внезапной проверки Тихоокеанского флота, сообщили на сайте Кремля. Глава Минобороны сообщил, что в настоящее время проводится второй этап проверки. Группировка, сформированная в дальней морской зоне, осуществляет переход в южную часть Охотского моря с выполнением задач маневрирования и вскрытия обстановки.

В соответствии с вашим решением с 14 апреля проводится внезапная проверка Тихоокеанского флота. К ней привлечено свыше 25 тысяч военнослужащих, 167 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе 12 подводных лодок, 89 самолетов и вертолетов, — сообщил Шойгу.

Министр обороны сообщил, что к завершающему этапу проверки приступят с 18 апреля, когда корабельные ударные группировки совместно с береговыми дивизионами отработают нанесение ракетных ударов по условным целям.

Путин отметил, что на сегодняшний день ясные приоритеты применения российских войск касаются прежде всего спецоперации на Украине и всего, что связано с защитой в том числе новых регионов.

Но задачи развития флота, в том числе на Тихоокеанском театре, никто не отменял, не снимал, и поэтому я вас прошу эту работу, безусловно, продолжить. <...> А первый этап внезапной проверки действительно прошел на очень высоком уровне, — сказал президент РФ.

17 апреля Минобороны РФ сообщило, что противолодочные самолеты Ту-142 ТОФ провели учения по отслеживанию подводных лодок условного противника. Экипажи также выполнили полеты на максимальную продолжительность нахождения в воздухе и отработали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью и слаженность действий при отсутствии наземных средств навигации.

Шойгу объявил о начале внезапной проверки Тихоокеанского флота 14 апреля. Министр обороны заявил, что целью этих мероприятий является проверка способностей Вооруженных сил отражать агрессию возможного противника с морских направлений.