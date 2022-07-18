Песков рассказал о недружелюбном влиянии на российскую экономику Песков: недружелюбное окружение осложняет ситуацию в российской экономике

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Недружелюбное окружение осложняет ситуацию в отечественной экономике, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости. При этом он подчеркнул, что ситуация лучше, чем ожидали на Западе.

Безусловно, ситуация текущая осложняется недружелюбной средой, недружелюбным окружением со стороны, имеется в виду коллективного Запада, но в то же время она гораздо лучше того, чем то, чего ожидал тот самый коллективный Запад, когда шел на попытки блокады нашей экономики, введения санкций, — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что в планы развития экономики страны внесены определенные коррективы. Вместе с тем, подчеркнул он, глава государства Владимир Путин «не отменяет амбициозных планов развития».

Представитель Кремля также порекомендовал «аккуратно» относиться к результатам западного исследования о рекордно низком уровне оптимизма бизнеса в РФ. В качестве основания для этого он указал, что авторы исследования не работают в нашей стране.

Ранее Песков назвал санкции платой России за суверенитет. Он напомнил, что Запад вводил рестрикции еще во времена СССР, а общее количество ограничений «измеряется, наверное, тысячами».