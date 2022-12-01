Песков отреагировал на публикации о возможных перестановках в кабмине Песков призвал с иронией относиться к сообщениям о возможных перестановках в кабмине

Фото: Kremlin.ru

Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков призвал с иронией относиться к информации о возможных перестановках в правительстве и госкорпорациях. По его словам, такие данные публикуются ежедневно, передает ТАСС.

Это пишут каждый день. Относитесь к этому с долей иронии, — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения ряда Telegram-каналов.

Ранее РБК сообщило со ссылкой на неназванного федерального чиновника, что Максима Акимова в должности главы «Почты России» сменит Михаил Волков, возглавляющий «Национальную лотерею». Один из собеседников рассказал, что вице-премьер Дмитрий Григоренко подписал на днях соответствующую директиву.

12 июля президент России Владимир Путин увеличил число вице-премьеров в правительстве РФ с 10 до 11, указав, что одним из них станет глава Минпромторга. Таким образом, Денис Мантуров стал зампредседателя правительства и совмещает эту работу с должностью главы министерства.