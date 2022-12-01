Стало известно, кто возглавит «Почту России» РБК: новым главой «Почты России» станет Михаил Волков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Михаил Волков, ныне возглавляющий «Национальную лотерею», сменит Максима Акимова на посту главы «Почты России», сообщает РБК со ссылкой на неназванного федерального чиновника и на источник, близкий к компании. Один из собеседников агентства рассказал, что вице-премьер Дмитрий Григоренко подписал на днях соответствующую директиву.

Согласно информации источника, близкого к «Почте России», Акимов сам подал в отставку «по личным мотивам», поскольку хотел «иметь больше свободного времени, чем у гендиректоров госкомпаний». Он добавил, что разговоры о кандидатах на эту должность шли на протяжении нескольких месяцев, начиная с того момента, как акционер компании был уведомлен о принятом Акимовым решении.

По словам другого собеседника, специализирующегося в логистической сфере, на роль кандидата рассматривался Алексей Скатин, который с февраля 2020 года по сентябрь 2021 года являлся членом правления «Почты России» и советником генерального директора.

Ранее стало известно, что глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин покинул эту должность. Он отметил, что провел в госсекторе 25 лет, а после ухода рассчитывает сосредоточиться на крупных проектах, связанных с развитием частных инициатив.